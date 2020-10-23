شكرا لبحثكم عن خبر مسلحون يغتالون مواطن أمام زوجته وأولاده في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اغتال مجهولون مسلحون مساء الخميس مواطنا امام زوجته واولاده في احدى الطرق الفرعية بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية ان مسلحين يستقلون سيارة تاكسي نوع كرولا اطلقو وابلا من النار على المواطن ناصر الحطيبي جوار منزله في حي عبد القوي تحديدا في شارع العليمي الغرعي في الشيخ عثمان.

واكدت المصادر ان المسلحين اطلقوا النار عليه امام زوجته واولاده واردوه قتيلا على الفور ولاذو بالفرار.

وتشهد محافظة عدن انفلات أمني غير مسبوق بسبب سيطره مايسمى بالمجلس الانتقالي على العاصمة المؤقتة الذي أعلن تمرده عن الحكومه الشرعيه