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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم الجمعة، 32 غارة على محافظة مأرب، كما واصل مرتزقته خروقاتهم في محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 22 غارة على مديرية مدغل وعشر غارات على مديرية الجوبة، مشيراً الى أن الغارات خلفت أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
وفي محافظة الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان، 122 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات المسجلة تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و خمس غارات لطيران تجسسي مقاتل في شارع الـ٥٠ والجبلية.
وأشار إلى تحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس و ١٨ طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية والجاح وشارع ال50 .
وذكر المصدر أنه تم رصد ١٩ خرقاً لقوى العدوان بقصف صاروخي و مدفعي لعدد ١٤١ صاروخاً و قذيفة و ٧٩ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر 32 غارة يشنها طيران العدوان على محافظة مأرب ومرتزقته في الحديدة يرتكبون ١٢٢ خرقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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