شكرا لبحثكم عن خبر في هجوم للجيش اليمني بصعدة.. مقتل عناصر حوثية وتدمير تحصينات للمتمردين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل وأُصيب مسلحون من ميليشيا الحوثي الانقلابية، في قصفٍ مدفعي شنّه الجيش اليمني في منطقة مران بمحافظة صعدة؛ معقل المتمردين المدعومين من إيران.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي؛ إن وحدات من اللواء تابعة للجيش اليمني قصفت بقذائف المدفعية تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في تلة "الشتيفي" في مران التابعة لمديرية حيدان بغرب صعدة.

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وأضاف القائد العسكري اليمني، في تصريح بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن القصف أسفر عن تدمير أسلحة ومعدات ثقيلة تابعة للمتمردين الحوثيين في الموقع المستهدف.

وذكر قائد اللواء الثالث عاصفة، أن تحصينات لميليشيا الحوثي تم تدميرها في القصف، إلى جانب مقتل وإصابة عدد من عناصرها في الموقع.