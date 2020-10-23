شكرا لبحثكم عن خبر شهد: (كُتْليّ الشاي).. من الخطوط الأمامية لجبهات الضالع... والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أبطال جبهات محور الضالع القتالي، وهم يعدون ويغلون الشاي في الخطوط الأمامية بطريقةٍ فريدة بواسطة «كُتْليّ» ودبة غاز بالقرب من متارسهم، ولم يعق البرد القارس ثباتهم في خنادقهم وتربص العدوّ بهم من كلِّ جانبٍ، رغم الإمكانيات الشحيحة، سواء لوجستية أو مادية، لكن هذا لم يزدهم إلَّا عزيمة وإصراراً للذود عن حياضِ الوطن.
سلامٌ على أبطالٍ يحرسون كل شبرٍ في هذه الجبهات ويتحملون برد الشتاء القارس من أجل أن ننعم في منازلنا بسلامٍ وطمأنينة.
❉ شايف محمد الحدي
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