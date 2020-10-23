مليشيا الحوثي تقتحم ملعب تمارين نادي اتحاد إب وتختطف أحد لاعبيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020

إب - الخليج 365 اقتحم مسلحون حوثيون، ملعب تمارين نادي اتحاد إب، واختطفوا أحد لاعبيه، في انتهاك جديد للمليشيا ضد الأندية الرياضية بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقالت مصادر رياضية، إن مجاميع مسلحة من إدارة "البحث الجنائي" التابع للمليشيا الحوثية، بقيادة "ياسر حسن عمر" اقتحمت، أمس الأول، ملعب نادي اتحاد إب الرياضي، أثناء تمارين الاستعداد للدوري العام لكرة القدم، وأطلقت النار بشكل عشوائي قبل أن تختطف اللاعب "أشرف العباهي". وعن دوافع الإعتداء، أشارت المصادر إلى أن المجاميع تدعي بوجود قضية مرفوعة ضد "العباهي" وأنهم نفذوا توجيهات بضبطه. وندد رياضيو النادي بالتصرف "الهمجي" الذي قام به المسلحون الحوثيون أثناء عملية الاقتحام والإعتداء على اللاعبين والإداريين، داعياً سلطات الأمر الواقع "الحوثية" بوضع حد لتلك التصرفات. وتأتي الحادثة امتداداً لانتهاكات واسعة طالت الأندية الرياضية بالمحافظة، تمثلت باختطاف عدد منهم ونهب ومصادرة أملاك الأندية والسيطرة على إداراتها. لقد أرسلت منذ ٤ ساعات هجري اختم الصلامة براحتك يا أخي

