معلمو العود يناشدون رئيس الوزراء ومحافظ إب اللواء الوائلي بفتح شفرة صرف رواتبهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020

إب - الخليج 365 جدد معلمو مدارس مخلاف العود مناشدتهم لرئيس وزراء الحكومة الشرعية ومحافظ إب اللواء الركن عبدالوهاب الوائلي بالتوجيه إلى بنك الكريمي الإسلامي بفتح شفرة صرف رواتبهم أسوة بمعلمي الحديدة وحجة والبيضاء الذين يستلمون رواتبهم من فروع بنك الكريمي بعموم محافظات الجمهورية وفقا لتوجيهات وزارة المالية. يذكر أن مناطق مخلاف العود الحدودية لمحافظة الضالع من الفاخر شرقا وحتى منطقه بيت اليزيدي غربا بمدخل مخلاف مريس تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية. وحسب مصادر محلية متطابقة فإن المعارك العنيفة في تلك المناطق تسببت في قطع الطرقات عن المسافرين إلى محافظة الضالع. وشكا معلمو مدارس مخلاف العود من حصر وزارة المالية في الحكومة الشرعية لراتب شهر سبتمبر ببنك الكريمي على المناطق المحررة فقط ولم يتمكنوا من الوصول إلى محافظة الضالع نتيجة المواجهات وفي سياق متصل تمكنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية العام الماضي من السيطرة على بعض مناطق في مخلاف العود عقب صمود وتصدي أبناء مخلاف العود للميليشيا طيلة خمس سنوات وإيقاف زحف الميليشيا الانقلابية صوب محافظة الضالع والمحافظات الجنوبية. وما تزال المعارك مستمرة بمخلاف العود بوابة المحافظات الجنوبية. وشكا بعض المعلمين من معاناتهم معيشيا وأمنيا عقب سيطرة الميليشيا على بعض مناطق العود نتيجة مواقفهم المؤيدة للحكومة الشرعية. وقال بعض المعلمين بأن حصر وزارة المالية لرواتبهم بمصرف الكريمي على المناطق المحررة بمثابة استبعادهم من الوظيفة الحكومية لإستحالة تمكنهم من الوصول إلى الفرع الرئيسي لبنك الكريمي الإسلامي بمحافظة الضالع. وتأتي هذه الإجراءات بعد حرمانهم من الفوارق التي منحتها الحكومة الشرعية بنسبة 30% لموظفي الدولة قبل عامين نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية. يذكر أن بأن رواتب معلمي مدارس مخلاف العود ضمن الدفعة الثالثة لنازحي وزارة التربية والتعليم.

