شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – هالة صدقي قلبت الساحل وهي بالبكيني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة المصرية، هالة صدقي، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تستعرض فيه مهارتها في السباحة.

وعلقت الفنانة هالة صدقي على الفيديو، عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، قائلة: “ظهور الحوت الازرق بشواطئ مصرية، وتحيا مصر”.

وكانت صدقي، قد نشرت، أمس الأربعاء، صورة نادرة لها رفقة والديها وشقيقها وهي في مرحلة طفولتها، وعلقت: “عائلتي”.

يذكر أن أخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل “ليه لأ”، بطولة أمينة خليل، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف.