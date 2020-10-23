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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسقاط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020
الجوف - الخليج 365 أعلن الجيش ، إسقاط مسيّرة حوثية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمالي اليمن. ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن قائد ميداني، أن القوات المرابطة في جبهة السليلة والوجف تمكنت أمس الأربعاء من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للحوثيين، كانت تحاول تصوير مواقع الجيش. وتصاعدت منذ مطلع أكتوبر حدة المعارك في الجوف بين قوات الجيش والحوثيين وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين. ومنذ بداية الحرب، دأبت مليشيا الحوثي، على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ بالستية باتجاه مواقع الجيش الوطني في عدة جبهات، في حين يعلن الجيش التصدي لتلك الطائرات وتدميرها.
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