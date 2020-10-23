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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. مقتل وإصابة 3 مواطنين بإنفجار لغم زرعه الحوثيون في "اليتمة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020
الجوف - الخليج 365 قتل مواطن، وأصيب اثنان آخران، بانفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، في الطريق الرابط بين مديرتي اليتمة في الجوف بمحافظة مأرب. وقالت مصادر محلية إن لغماً أرضياً أنفجر بسيارة المواطن محمد عكروت الشاعري وأقاربه، ما أدى إلى مقتله، وإصابة اثنين من اقاربه، وتدمير سيارتهم، أثناء عودتهم من محافظة مأرب إلى منزلهم في منطقة اليتمة شمالي الجوف. وطالب مواطنون الجهات المعنية تحمل مسئولياتها وايجاد فرق لنزع الألغام بصورة عاجلة لإنقاذ حياة الكثير من المدنيين الذين يسلكون هذه الخطوط بشكل يومي. يذكر أن مليشيات الحوثي قامت بزرع مئات الآلاف من الألغام على مدى الست السنوات الماضية، في الطرق العامة وأماكن تنقل المواطنين بشكل عشوائي.
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