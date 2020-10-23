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الحوثية تصعد خروقاتها في حيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365  صعدت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، ، من خروقاتها للهدنة الأممية في حيس جنوب الحديدة.  وقال مصدر عسكري، أن القوات المشتركة المرابطة شمال غرب حيس تصدت لعناصر حوثية حاولت التسلل نحو مواقعها وأجبرتها على الفرار وسط حالة من الإنهيار والتقهقر في صفوف الحوثيين.  وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية شنت قصفًا مدفعيًا عنيفًا واستهدافاً كثيفاً على مفرق سقم جنوب مركز مدينة حيس.  وأكدت المصادر، أن عمليات القصف والاستهداف تركزت على المارة في الطرقات مما أدى إلى توقف حركة مرور السيارات المدنية من المنفذ نتيجة كثافة النيران الحوثية.  وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية بشكل يومي مخلفة الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين، في ظل صمت وتغاضٍ أممي مريب.  


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