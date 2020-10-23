شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي مناطق متفرقة في مدينة الحديدة بالقذائف المدفعية، وذلك في إطار تصعيدها العسكري للهدنة الأممية. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استهدفت مجمع سيتي ماكس ومجمع أخوان ثابت الصناعي والتجاري الواقعة شرق مدينة الحديدة، مستخدمة قذائف الهاون الثقيل عيار 82 وعيار 60 بصورة همجية. وأوضحت المصادر أن القصف المدفعي تزامن مع استهداف بالأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات طالت مباني المجمّعين بشكل مباشر . وتأتي هذه الإنتهاكات التي يرتكبها الحوثيين بعد مرور 24 ساعة على ارتكاب جرائم قنص منفصلة استهدفت المدنيين الأبرياء والتي خلّفت شهيد وثلاثة جرحى بينهم امرأة وطفلة في مناطق متفرقة من الحديدة .





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