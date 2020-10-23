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محمد علي الحوثي يتحدث عن استهداف مطار أبوظبي

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يزيد بن سلمان - شبوة - تحدث القيادي في مليشيا الحوثي الإنقلابية، محمد علي الحوثي، عن استهداف مطار أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وكتب الحوثي في تغريدة له: "استهداف مطار ابوظبي تم نشر فيديو من الراقبة"، ولم يفصح الحوثي عن أي تفاصيل آخرى.

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وكانت مليشيا الحوثي الإنقلابية، قد استهدفت في 26 تموز/يوليو العام الماضي، مطار أبوظبي الدولي، بطائرة مسيرة تسمى "صماد 3".

 

وأعتبر ناشطون، أن تغريدة الحوثي في هذا التوقيت، تعد تهديد مباشر للإمارات، ومقدمة لإستهداف أبو ظبي من جديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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