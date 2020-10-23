شكرا لبحثكم عن خبر محمد علي الحوثي يتحدث عن استهداف مطار أبوظبي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تحدث القيادي في مليشيا الحوثي الإنقلابية، محمد علي الحوثي، عن استهداف مطار أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكتب الحوثي في تغريدة له: "استهداف مطار ابوظبي تم نشر فيديو من الراقبة"، ولم يفصح الحوثي عن أي تفاصيل آخرى.
وكانت مليشيا الحوثي الإنقلابية، قد استهدفت في 26 تموز/يوليو العام الماضي، مطار أبوظبي الدولي، بطائرة مسيرة تسمى "صماد 3".
وأعتبر ناشطون، أن تغريدة الحوثي في هذا التوقيت، تعد تهديد مباشر للإمارات، ومقدمة لإستهداف أبو ظبي من جديد.
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