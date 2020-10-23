شكرا لبحثكم عن خبر من هو الرئيس الشرعي الذي يدين له يحيى عفاش بالولاء ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ابق، في نشر على صفحته بالفيسبوك، نحن لا نعترف بأي أجنحة للمؤتمر الشعبي العام وإنما هناك قيادة واحدة بقيادة المناضل صادق أمين أبو راس، فهو الرئيس والممثل الشرعي الوحيد للمؤتمر".

وأضاف: "بمناسبة الثورة اليمنية نهنئ الشيخ صادق أمين أبو راس ونؤيد كل القرارات التي يتخذها من أجل إعادة هيكلة المؤتمر بما يتناسب مع الوضع الحالي خصوصاً وأن المؤتمر لم يعد دولة".

ولفت صالح الى أن "المؤتمر تعرض منذ 2011 لهزات، أظهرت له والشعب منهم المؤتمريين الأوفياء ومنهم أصحاب المصالح".

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء عقد منتصف العام الماضي، اجتماعاً موسعاً تم هلاله انتخاب صادق أمين أبو راس رئيساً للحزب، و أحمد علي عبدالله صالح نائباً لرئيس الحزب.