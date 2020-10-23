شكرا لبحثكم عن خبر ضرب فنان يمني في سنحان لانه تأخر تأخره مدة ثلاث ساعات عن العرس والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أقدم مجموعة من أقرباء أحد العرسان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء على ضرب الفنان الذي سيحيي حفل العرس بسبب تأخره عن الموعد المحدد.
وقالت مصادر خاصة للمشهد اليمني أن أهالي عريس في منطقة قاع القيظي بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء أقدموا على ضرب الفنان المدعو لاحياء العرس.
وبحسب المصادر فإن الأهالي قاموا بضرب الفنان بعد تأخره مدة ثلاث ساعات عن الموعد المحدد والمتفق عليه بينهم.
وأشارت المصادر إلى أن الفنان التزم بالغناء حتى صباح الجمعة كتعويض عن تأخيره اليوم بعد إصرار أهالي العريس وتدخل الضيوف بينهم.
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