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ضرب فنان يمني في سنحان لانه تأخر تأخره مدة ثلاث ساعات عن العرس

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أقدم مجموعة من أقرباء أحد العرسان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء على ضرب الفنان الذي سيحيي حفل العرس بسبب تأخره عن الموعد المحدد.

 

وقالت مصادر خاصة للمشهد اليمني أن أهالي عريس في منطقة قاع القيظي بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء أقدموا على ضرب الفنان المدعو لاحياء العرس.

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وبحسب المصادر فإن الأهالي قاموا بضرب الفنان بعد تأخره مدة ثلاث ساعات عن الموعد المحدد والمتفق عليه بينهم.

 

وأشارت المصادر إلى أن الفنان التزم بالغناء حتى صباح الجمعة كتعويض عن تأخيره اليوم بعد إصرار أهالي العريس وتدخل الضيوف بينهم.

 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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