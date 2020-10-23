الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

رئيس محكمة استئناف شبوة يهدي وزير العدل الغريب درع التميز والإنجاز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر رئيس محكمة استئناف شبوة يهدي وزير العدل الغريب درع التميز والإنجاز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -  

أهدى القاضي خالد علي البغدادي، رئيس محكمة استئناف محافظة شبوة درع (التميز والإنجاز) تكريمًا لمعالي وزير العدل الأستاذ علي هيثم الغريب لما قدمه من اهتمام وتذليل الصعوبات لتطبيع العمل القضائي في محاكم محافظة شبوة.

 

جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير العدل في مكتبه بالعاصمة المؤقتة عدن بالقاضي خالد علي البغدادي، رئيس محكمة استئناف محافظة شبوة ومعه القاضي مبارك ناصر الحرملي، مدير عام المحكمة.

 

وقال رئيس محكمة استئناف محافظة شبوة أن هذا التكريم المقدم منه ومن جميع قضاة محكمة استئناف محافظة شبوة وموظفيها وجميع المحاكم التابعة لها يأتي تعبيرًا عن شكرهم وتقديرهم للجهود الحثيثة التي يبذلها معالي الوزير الغريب تجاه السلطة القضائية في محافظة شبوة ودعمه ألا محدود لتعزيز دور القضاء فيها.

Advertisements

 

من جانبه عبر معالي الوزير علي هيثم الغريب عن شكره وتقديره لرئيس محكمة استئناف محافظة شبوة وجميع ممثلي السلطة القضائية في المحافظة على تكريمهم له مؤكدًا أنه سيواصل جهوده الهادفة لتعزيز دور السلطة القضائية وتقديم كل الامكانيات المتاحة من أجل النهوض بالمنظومة العدلية وتطويرها على كافة المستويات.

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس محكمة استئناف شبوة يهدي وزير العدل الغريب درع التميز والإنجاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا