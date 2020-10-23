رئيس محكمة استئناف شبوة يهدي وزير العدل الغريب درع التميز والإنجاز

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يزيد بن سلمان - شبوة -
أهدى القاضي خالد علي البغدادي، رئيس محكمة استئناف محافظة شبوة درع (التميز والإنجاز) تكريمًا لمعالي وزير العدل الأستاذ علي هيثم الغريب لما قدمه من اهتمام وتذليل الصعوبات لتطبيع العمل القضائي في محاكم محافظة شبوة.
جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير العدل في مكتبه بالعاصمة المؤقتة عدن بالقاضي خالد علي البغدادي، رئيس محكمة استئناف محافظة شبوة ومعه القاضي مبارك ناصر الحرملي، مدير عام المحكمة.
وقال رئيس محكمة استئناف محافظة شبوة أن هذا التكريم المقدم منه ومن جميع قضاة محكمة استئناف محافظة شبوة وموظفيها وجميع المحاكم التابعة لها يأتي تعبيرًا عن شكرهم وتقديرهم للجهود الحثيثة التي يبذلها معالي الوزير الغريب تجاه السلطة القضائية في محافظة شبوة ودعمه ألا محدود لتعزيز دور القضاء فيها.
من جانبه عبر معالي الوزير علي هيثم الغريب عن شكره وتقديره لرئيس محكمة استئناف محافظة شبوة وجميع ممثلي السلطة القضائية في المحافظة على تكريمهم له مؤكدًا أنه سيواصل جهوده الهادفة لتعزيز دور السلطة القضائية وتقديم كل الامكانيات المتاحة من أجل النهوض بالمنظومة العدلية وتطويرها على كافة المستويات.
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