شكرا لقرائتكم خبر عن "ميشال حايك" يثير الجدل بتوقعاته حول إيران وأردوغان.. ويعلق على أموال اللبنانيين المختفية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار ميشال حايك عالم الفلك اللبناني، جدلًا واسعًا بتوقعاته الصادمة بشأن إيران والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال حايك خلال لقائه في برنامج تلفزيوني:” هناك عملية خطيرة ستقوم بها إيران، تسبب ارتدادات عالمية بعيدة المدى “، لافتاً إلى حدوث شيء سيساهم في إنقاذ لبنان تحمل معها بشائر إنقاذ لبنان من شلله.. قد يهمك ايضاُ Advertisements

وأوضح حايك أنّ أموال اللبنانيين “ستعود كما اختفت”، مشيراً: ” الدولار في السوق السوداء وفي كل الأسواق سيكون ” فريش “. وأبان أن أردوغان يخطط لما بعد آية صوفيا وردود فعل وأفعال رجعية على قراره الأول المتعلّق بآية صوفيا، مردفا: “صفحات تاريخية مليئة بالألغاز سيكون محورها البابا فرنسيس “. وأحدث حايك ضجة كبيرة بتصريح مثير، قائلا: ” عملية ثأرية انتقامية خطيرة في إيران تحمل اسم قاسم سليماني بارتدادات عالمية بعيدة المدى”. وتنبأ بأن معاهدات السلام التي وقّعت والتي ستوقع بالحبر بين إسرائيل وبعض البلدان العربية سيقابلها عمليات موقعة بالدم من أكثر من موقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ميشال حايك" يثير الجدل بتوقعاته حول إيران وأردوغان.. ويعلق على أموال اللبنانيين المختفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.