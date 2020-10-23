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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الطفل اليمن الذي ظهر باكيا ومناجيا الله في إحدى المساجد ؟..شاهد كيف اصبح بعد الدعاء والتوسل الى الله (صورة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للطفل اليمني الذي أثار إعجاب الكثير قبل عدة أشهر وهو يدعو الله تعالى في جلسة خلو باكيا ومناجيا بمفرده بأحد المساجد في مدينة بيحان بشبوه. وظهر الطفل في الصوره الجديدة وهو يملك بقاله صغيرة استطاع فاعلوا خير من خلال حملة دعم له بعد انتشار صورته وهو يدعو الله من إنشائها. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: ولي العهد السعودي يفاجيء كل السعوديين بهذا الامر الذي جعلهم يطيرون فرحا مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم يفاجيء زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله بسؤال محرج..لن تصدق ماهو السؤال تحذير عاجل واعلان سعودي هام للمواطنين والمقيمين في هذا المناطق فوائد سحرية: قطرة من العسل على السرة قبل النوم تعالج هذه الأمراض الخطيرة والقاتلة ..هذا ما يحدث لجسمك اعفاء المغتربين اليمنيين من دفع الرسوم واستثنائهم من كل محلات السعودية شركة النفط تزف اسعد خبر لليمنيين وبشرى سارة للجميع سلطنة عمان تعلن عن قرار جديد بشأن الإجراء الإجباري ضد المواطنين والوافدين عما قالت ليلى عبد اللطيف: أتمنى أن يبقى توقعي الأخير حبرا على ورق؟ "فضيحة بجلاجل" وسابقة لم تحصل بتاريخ التعليم.. نتائج الثانوية في زمن الكهنوت.. (شاهد الصور) Advertisements أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في مأزق خطير بعد تلقيها هذه المكالمة الهاتفية الكارثية ( فيديو ) اندلاع حريق مرعب في المملكة والسلطات السعودية تعلن حالة الاستنفار القصوى وزير اسرائيلي يكشف معلومات خطيرة عن موافقة المملكة التطبيع مع إسرائيل ( صورة ) الفلكية اللبنانية "ليلى عبداللطيف" تتوقع عودة نجل الرئيس "المخلوع" لتولي الحكم في البلاد واندلاع ثورة في هذا الدولة العربية قناة الميادين تفجر مفاجأة مدوية وتكشف معلومات جديدة بشأن السفير الايراني في صنعاء مجزرة مروعة في اشهر المدن السعودية ومصرع وإصابة 7 أشخاص ( فيديو ) تفاصيل القبض على 5 مواطنين بالرياض استولوا على أكثر من 11 مليون ريال وحولوها لعملة “البيتكوين” شاهد : ميشال حايك يتوقع مصير مأساوي للإعلامي “نيشان” على الهواء.. والأخير يرتبك!..(فيديو) االمجلس لانتقالي يتلقى ضربة موجعة من فتاة يمنية شمالية وتهديد بتصفيتها جسديا ( صورة ) وقال الناشطون أن الله تعالى يسر للطفل من يحقق له مايريده من خلال فاعلي خير يذكر أن الطفل من محافظة الحديدة ويسكن في بيحان شبوة ويعول والدته المريضه وأخيه الأصغر والذي يعاني أيضا من مرض .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.