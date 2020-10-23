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شكرا لبحثكم عن خبر تحطيم زجاج سيارة قاضي رفع علم اليمن بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعتدى جنود من الحزام الامني على قاض بعدن يوم الخميس على خلفية ارتدائه روب القضاء الذي يعلوه شعار الجمهورية.
وعلمت صحيفة عدن الغد ان القاضي عواس كرامة قهمان تعرض للاعتداء من قبل جنود بمحكمة البريقة يوم الخميس.
وقال كرامة لعدن الغد انه تعرض لمحاولة اعتقال وقيام جنود بتهشيم سيارته بسبب ارتدائه روب القضاء الذي يعلوه شعار الجمهورية اليمنية.
ونجح عدد من القضاه واعضاء النيابة في تخليصه لكن سيارته تعرضت للتحطيم.
واستدعى الجنود قوة عسكرية اضافية حاصرت المبنى ولم يسمح لكرامة بالخروج الا بعد وساطات من شخصيات حكومية رفيعة المستوى.
وعقب ذلك اعلن نادي القضاة تعليق اعماله في عدن حتى يتم محاسبة الجنود.
وهذه اول واقعة من نوعها تحدث لقاضي في عدن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.