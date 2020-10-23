عــــاجل : دولة عربية تمطر اسرائيل بالصواريخ والاخيرة تطلق صفارات الانذار والقبة الحديدة عاجزه عن صدها والجيش يكشف رسميا ما يحدث...

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع، واعتراض أحدهما. إطلاق صاروخين من غزة باتجاه المستوطنات والقبة الحديدية تعترض أحدهما انطلاق صافرات الإنذار في مناطق غلاف غزة والجيش الإسرائيلي يتحدث عن اعتراض القبة الحديدية لقذيفة

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي على "تويتر"، أن "صاروخين أطلقا من قطاع غزة، وتم اعتراض أحدهما من قبل القبة الحديدية".. قد يهمك ايضاُ Advertisements #عاجل أطلق مخربون من قطاع #غزة صاروخين نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض احد الصاروخيْن من قبل منظومة القبة الحديدية ولم يذكر المتحدث أي معلومات عن الصاروخ الثاني أو محل سقوطه، وسمعت صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الواقعة في محيط القطاع، وبالتحديد في عسقلان، فيما لم يعلن عن أي خسائر بشرية أو مادية. المصدر: RT + "وكالات"

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