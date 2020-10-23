شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. العراف اللبناني الشهير "ميشال حايك" يفاجئ الجميع ويكشف هذا ما سيحدث للامير محمد بن سلمان واحداث كورونا.. وهذا ماقالة عن ا... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدم العراف اللبناني المعروف ميشال حايك، الإعلامي «نيشان»، بتوقع نهاية الأخير، الذي ظهر عليه الارتباك على الهواء مباشرة.

ودعا حايك، نيشان خلال استضافته على شاشة قناة الجديد، ليلة الأربعاء، إلى ترك ما أسماه “فكرة الانتحار والتخلي عن سلاح يمتلكه”..

قد يهمك ايضاُ

Advertisements



وتوجّه حايك إلى نيشان قائلاً: “رأيت فكرة خطيرة عليك أن تخرجها من تفكيرك. هناك إشارة أوحت لي بأنك لا تستطيع أن تخرج هذه الفكرة من رأسك، وما أخاف منه كلمة انتحار، لا أعلم ما إذا كان بجانبك مسدس، وحاولت أن تقدم على فعل ما في حياتك”.

وأضاف: “من ردّك عن هذا الفعل المرة الأولى والدتك، وإلا لما كنت اليوم في المكان الذي أنت فيه”، ودعا حايك نيشان إلى “طرد هذه الأفكار من رأسه، لأن هناك صفحة بيضاء وحياة جديدة”، وقال: “اترك ما يسمى بفكرة الانتحار وتخلّ عن السلاح الذي تملكه”.



وبدت حالة الارتباك واضحة على نيشان، لا سيّما بعد سؤال حايك له، ما إذا كان بجانبه مسدس منذ أسبوع أو أسبوعين، فاعترف "نيشان" بتملكه مسدس "فرد"، وحاول الخروج من المأزق وهو يحاول التماسك من البكاء، وقال: “يبقى توقعًا”، لكن هذا التوقع وضع نيشان في حالة ارتباك شديد أمام المشاهدين.

وحول فيروس كورونا قال حايك: “هزيمة لفيروس كورونا بعلاج بسيط حتى لا أقول سخيف. وبعد هذه الهزيمة، ستفتح عشرات الملفات التي تضم عشرات الفضائح ذات الصلة بهذا الفيروس من بلد المنشأ وبداية انتشاره وصولاً إلى اليوم”.

وأشار الفلكي اللبناني إلى أنه سيكون هناك صفحات تاريخية مليئة بالألغاز سيكون محورها البابا فرنسيس والأمير محمد بن سلمان، كما أنه بدون سابق إنذار وبلحظة كالبرق، سيلمع اسم بشار الأسد وسيتسبب بصدمة خارج حدود سوريا.

ورأى حايك أن هناك عملية ثأرية انتقامية خطيرة تحمل اسم قاسم سليماني بارتدادات عالمية بعيدة المدى، كما قال إنه لن يبقى اسم العقدة في لبنان “حزب الله” وأمينه العام السيد حسن نصرالله، وسيكون الحل أيضاً “حزب الله” ونصرالله في وجهين وأسلوبين.

وتابع حايك: “لا يزال صوت نتنياهو يضج في رأسي، وصدى تهديده للبنان لا يفارق سمعي”.

الجدير بالذكر أنه وللمرة الثالثة خلال شهر، أصابت توقعات ميشال حايك عين الحقيقة، حول أمير الكويت الراحل صباح الأحمد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأخيراً توقعاته حول الفنان الفلسطيني “محبوب العرب” محمد عساف.