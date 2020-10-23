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صنعاء - ياسمين الخيامي - مافعلته هذه الحيوانات مع شخص يمني اثار ذهول كل ابناء اليمن ( صورة )

اشعلت صورة ،لكلاب ضالة وهي تحتضن متشرداً كان يطعمها كل يوم بمحافظة إب ، مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن،خلال الساعات الماضية. ولفظ إسماعيل محمد أنفاسه الأخيرة في العراء خلال ليلة حالكة، لم يواسِ لحظات احتضاره إلا كلبان أحاطاه بجسديهما، في مشهد وداع مؤثر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: ولي العهد السعودي يفاجيء كل السعوديين بهذا الامر الذي جعلهم يطيرون فرحا مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم يفاجيء زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله بسؤال محرج..لن تصدق ماهو السؤال تحذير عاجل واعلان سعودي هام للمواطنين والمقيمين في هذا المناطق فوائد سحرية: قطرة من العسل على السرة قبل النوم تعالج هذه الأمراض الخطيرة والقاتلة ..هذا ما يحدث لجسمك اعفاء المغتربين اليمنيين من دفع الرسوم واستثنائهم من كل محلات السعودية شركة النفط تزف اسعد خبر لليمنيين وبشرى سارة للجميع سلطنة عمان تعلن عن قرار جديد بشأن الإجراء الإجباري ضد المواطنين والوافدين عما قالت ليلى عبد اللطيف: أتمنى أن يبقى توقعي الأخير حبرا على ورق؟ "فضيحة بجلاجل" وسابقة لم تحصل بتاريخ التعليم.. نتائج الثانوية في زمن الكهنوت.. (شاهد الصور) أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في مأزق خطير بعد تلقيها هذه المكالمة الهاتفية الكارثية ( فيديو ) Advertisements اندلاع حريق مرعب في المملكة والسلطات السعودية تعلن حالة الاستنفار القصوى وزير اسرائيلي يكشف معلومات خطيرة عن موافقة المملكة التطبيع مع إسرائيل ( صورة ) الفلكية اللبنانية "ليلى عبداللطيف" تتوقع عودة نجل الرئيس "المخلوع" لتولي الحكم في البلاد واندلاع ثورة في هذا الدولة العربية قناة الميادين تفجر مفاجأة مدوية وتكشف معلومات جديدة بشأن السفير الايراني في صنعاء مجزرة مروعة في اشهر المدن السعودية ومصرع وإصابة 7 أشخاص ( فيديو ) تفاصيل القبض على 5 مواطنين بالرياض استولوا على أكثر من 11 مليون ريال وحولوها لعملة “البيتكوين” شاهد : ميشال حايك يتوقع مصير مأساوي للإعلامي “نيشان” على الهواء.. والأخير يرتبك!..(فيديو) االمجلس لانتقالي يتلقى ضربة موجعة من فتاة يمنية شمالية وتهديد بتصفيتها جسديا ( صورة ) كان مشهد الوفاء صادماً ومؤثراً لحظة عثور المرتادين لسوق الدليل في محافظة إب وسط اليمن في اليوم التالي، على جثته المتدثرة بأغطية مهترئة، وكلبين لم يتركاه حتى عندما بدأ مشهد الحشود بالتزايد. وبحسب ما نقله ناشطون من المدينة في كتابات رثاء منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ الكلبين رفضا السماح لأحد بالاقتراب من جثته. وذكرت روايات محلية في المدينة، أنّ الرجل اعتاد رعاية الكلاب الضالة في السوق وإطعامها يومياً من بقايا ما ترميه مسالخ الدواجن، واتخذ إحدى زوايا السوق مقاماً دائماً للنوم. وقال إبراهيم العزي، الذي يقطن في المدينة، إنّ حالة الرجل الصحية كانت سيئة مع إصابته بفشل كلوي، لكنها تفاقمت خلال الأيام الماضية، ولم يكن يملك المال لدفع قيمة دواء. وتركت الصورة التي جرى تداولها بنحو كبير حزناً على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر روادها تدوينات رثاء وأسىً على الرجل الذي تركه الجميع يعاني بفقره، وكانت الكلاب أكثر وفاءً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.