قوات الجيش تدمر آرتال عسكرية للحوثي جنوب صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020
الخليج 365
أعلنت قيادة الجيش الوطني، الخميس، إلحاق خسائر بمليشيا الحوثي، في قصف نفذته قواته بمحافظة صَعدة شمال غربي اليمن.
وأوضح قائد اللواء الثالث عاصفة في الجيش اليمني، اللواء محمد العجابي، قوله إن "مدفعية الجيش استهدفت مواقع تمركز للحوثيين في تبة الشتيفي بمنطقة مران (مديرية حيدان جنوب غربي صَعدة) واستطاعت إصابتها بدقة عالية".
وأكد اللواء العجابي "مقتل وإصابة عدد من الحوثيين وتدمير أسلحة ومعدات ثقيلة تتواجد في المواقع المستهدفة إلى جانب متارس كانت تتحصن فيها عناصر الجماعة".
في السياق ذاته، أعلن الجيش، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لمليشيا الحوثي، في محافظة الجَوف الحدودية مع السعودية.
وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "القوات المرابطة في جبهة السَليلة والوجَف بمديرية خبْ والشّعْف (شرقي الجَوف)، تمكنت أمس الأربعاء، من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للحوثيين كانت تحاول تصوير مواقع الجيش".
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