نيابات ومحاكم عدن تعلن تعليق العمل بعد الاعتداء على قاضي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
أعلن نادي القضاة بعدن، الخميس، تعليق العمل في النيابات والمحاكم، على خلفية الاعتداء على القاضي عواس كرامة قهمان.
و كان مجندون تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا اعتدوا على القاضي عواس قهمانعلى خلفية ارتداء روب القضاء الذي يعلوه شعار الجمهورية اليمنية، وهشموا سيارته، و نعوه من الخروج بعد محاصرتهم لمحكمة البريقة التي يعمل فيها.
و أشارت المصادر إلى منعهم قهمان من الخروج في المحكمة، حيث ظل محاصرا لساعات بعد استقدام جنود أخرين من قوات الحزام الأمني لمحاصرة المحكمة.
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