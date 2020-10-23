نيابات ومحاكم عدن تعلن تعليق العمل بعد الاعتداء على قاضي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

أعلن نادي القضاة بعدن، الخميس، تعليق العمل في النيابات والمحاكم، على خلفية الاعتداء على القاضي عواس كرامة قهمان.

و كان مجندون تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا اعتدوا على القاضي عواس قهمانعلى خلفية ارتداء روب القضاء الذي يعلوه شعار الجمهورية اليمنية، وهشموا سيارته، و نعوه من الخروج بعد محاصرتهم لمحكمة البريقة التي يعمل فيها.

و أشارت المصادر إلى منعهم قهمان من الخروج في المحكمة، حيث ظل محاصرا لساعات بعد استقدام جنود أخرين من قوات الحزام الأمني لمحاصرة المحكمة.