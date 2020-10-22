العود: محافظة شبوة آمنة ومشجعة لعودة عمل الشركات النفطية الأجنبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير النفط والمعادن المهندس اوس العود، أن محافظة شبوة تعيش أوضاع آمنة ومشجعة لعودة واستئناف عمل الشركات الأجنبية في القطاعات النفطية، كما أكد أهمية فتح مكاتب تنسيق للشركات في شبوة لتسهيل أعمالها في قطاعاتها الاستثمارية.

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جاء ذلك خلال لقائه في شبوة، اليوم، مع رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية خريجي كلية النفط من أبناء شبوة، بحضور مدير عام مكتب وزارة النفط في شبوة سعيد المرنوم، وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا المرتبطة بنشاط الجمعية ومطالب أعضائها بالتوظيف والتدريب في القطاعات النفطية، وإمكانية إتاحة فرص التأهيل العلمي لهم.

وأكد الوزير اوس العود، أن استيعاب الخريجين مرهونا باستئناف عمل الشركات النفطية بالقطاعات الاستثمارية في شبوة وغيرها من المحافظات الأخرى، منوها بالمستقبل المهني والعلمي الواعد للخريجين.

ووجه وزير النفط، مكتب الوزارة بالمحافظة بضرورة عمل جدولة لبرامج التدريب الحقلية للخريجين في القطاعات النفطية في شبوة .. داعيا الخريجين إلى ضرورة الالتحاق بالمعهد النفطي في شبوة فور استكمال أعماله الإنشائية .. منوها بدوره في صقل قدراتهم المعرفية والمهنية وتأهيلهم للعمل في الشركات.

من جانبه سلم رئيس الجمعية محمد فناش وأمين عام الجمعية يوسف المرزقي، كشوفات الخريجين من أبناء شبوة والذين يقارب عددهم مائة وسبعين خريجا في مجالات النفط والغاز والجيولوجيا واقتصاديات نفطية، للنظر بأوضاعهم وتلبية مطالبهم بالتوظيف والتأهيل العلمي وفقا للإمكانيات المتاحة.