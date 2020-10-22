نائب الرئيس يعزي في استشهاد الملازم أول ناصر الجعدبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة، إلى عبدالقادر بن جبران الجعدني، عزاه في استشهاد نجله البطل الملازم أول ناصر عبدالقادر الجعدني.



وعبر نائب الرئيس، في البرقية، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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