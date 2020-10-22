شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يدمر معدات عسكرية للميليشيات في مران بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دمرت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الخميس، معدات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية في منطقة مران بمحافظة صعدة .



وأفاد قائد اللواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي، وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مدفعية الجيش إستهدفت مواقع الميلشيات الإنقلابية في المتمركزة في "تبة الشتيفي" في مران واستطاعت إصابتها بدقة عالية .. مشيراً إلى أن القصف أسفر عن تدمير الأسلحة والمعدات الثقيلة التي كانت تتواجد في ذلك الموقع إلى جانب تدمير المتارس التي كانت تتحصن فيها الميليشيات مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم .

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