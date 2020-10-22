المنطقة العسكرية الخامسة تصدر بيان هام

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

دعا مسؤول العائدين بالمنطقة العسكرية الخامسة العميد رياض صلاح بلذي، المغرر بهم من منتسبي المنطقة الخامسة، إلى الاستفادة من قرار العفو العام ومغادرة صفوف العدوان.

وأكد بلذي في بيان له، أن قرار العودة في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية هو القرار الصحيح الذي يجب أن يتخذه المغرر بهم ممن انخرطوا في صفوف العدوان الذي يسعى للزج بهم في محارق الموت.

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وقال” على المخدوعين في صفوف العدوان أن يتعظوا بما جرى للمتعنتين ممن غرر بهم العدوان، وأن يدركوا أن العدو يمضي إلى الزوال وإلى مزبلة التاريخ”.

وأوضح مسؤول العائدين بالمنطقة العسكرية الخامسة أن قيادة المنطقة ترحب بكل العائدين إلى الصف الوطني .. مجددا الدعوة للمخدوعين لاسيما في جبهتي الساحل الغربي والحدود إلى العودة إلى صوابهم قبل فوات الأوان.

ولفت إلى عجز دول تحالف العدوان عن دفع مرتبات المغرر بهم الذين يقاتلون في صفها.