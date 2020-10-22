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صنعاء - ياسمين الخيامي - شركة النفط تزف اسعد خبر لليمنيين وبشرى سارة للجميع

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شركة النفط تزف اسعد خبر لليمنيين وبشرى سارة للجميع

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�علنت شركة النفط اليمنية قرب انتهاء ازمة البنزين وقيامها بالتحميل للاسواق بالتزامن مع عملية الضخ من السفينة نعمة.

واشارت الشركة في بيان لها ‏انها بدات من يوم امس بعملية الضخ من السفينة “نعمة” الى خزانات منشآت الحديدة بالرصيف التجاري ، بعد أن أثبتت نتائج الفحص المختبري مطابقتها للمواصفات المعتمدة .

ولفتت إلى أنه ابتداء من اليوم سيتم البدء في عملية تحميل المواد للأسواق المحلية بالتزامن مع عملية الضخ .

ودخلت خلال الاسبوع الجاري 3 سفن للطاقة تشمل سفينة بنزين وغاز وديزل.