شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدريب فريق مشروع الدعم النفسي وحماية الطفولة بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت اليوم، جلسة تدريبية حول إدارة المشاريع لفريق العمل بمشروع أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي، وقضايا حماية الطفولة من فيروس كورونا، بوادي حضرموت، بدعم من منظمة اليونيسف.



وأكد مدير مكتب الشؤون الدكتور عبدالله باجهام، أهمية الدورة التدريبية لفريق العمل قبل بدء المشروع لضمان نجاح المشروع وتحقيق هدف المشروع لتقديم الدعم النفسي والاجتماعية وتوعية المجتمع بقضايا حماية الطفولة.

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