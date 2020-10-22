بلادنا تشارك في الاجتماع السابع للجنة الاستشارية لمركز الاعتماد الخليجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شاركت بلادنا ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع السابع للجنة الاستشارية لمركز الاعتماد الخليجي.

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وشارك وفد بلادنا الذي ضم مدير عام الهيئة - عضو اللجنة الاستشارية لمركز الاعتماد الخليجي المهندس حديد الماس، ومدير وحدة الاعتماد بالهيئة أكرم الجبيري، في الاجتماع إلى جانب ممثلي أجهزة التقييس ومراكز الاعتماد الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وخرج الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات ذات الصلة بالعمل الفني لمراكز الاعتماد الوطنية وتخدم إجراءات أنظمة الاعتماد تحت مظلة مركز الاعتماد الخليجي (GAC) الذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنها بلادنا.