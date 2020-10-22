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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة تتسلم مساعدات طبية مقدمة من مؤسسة أبو حاتم بانافع الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تسلمت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة اليوم الدفعة الاولى من المساعدات الطبية المقدمة من مؤسسة ابو حاتم بانافع للاعمال الانسانية، والتي تشمل اربعة طن من المعقمات، وادوات متنوعة لوقاية الكوادر الصحية من فيروس كورونا .
وثمن رئيس لجنة الطوارئ، وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، هذه المبادرة من قبل مؤسسة أبو حاتم في أطار جهود المكافحة والوقاية من فيروس كورونا .. مشيراً إلى أن أنه سيتم توزيع الدفعة على مراكز العزل في كل من عتق وعزان وبيحان وبحسب احتياجات كلا منهم .
من جانبه اوضح ممثل المؤسسة علي بانافع، أن هذه الدفعة تأتي في أطار المساعدات التي قدمتها المؤسسة لمحافظات عدن وتعز وحضرموت وأبين وشبوة، في إطار الوقاية من فيروس كورونا .
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