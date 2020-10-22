محافظة شبوة تستعد لإقامة أول مؤتمر للإستثمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، عن إستعداد المحافظة لإقامة أول مؤتمر للإستثمار يهدف إلى فتح المجال امام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير المحافظة وانعاش الحركة الاقتصادية والاستثمارية فيها، ونقلها الى مصاف المحافظات الاولى في المجال الاستثماري.

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جاء ذلك عقب إفتتاحه اليوم الخميس، محطة هلا لتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي ،في مدينة عتق والتي بلغت تكلفتها الاستثمارية ،اثنين مليون وستمائة الف دولار .

واشاد المحافظ بالمواصفات الفنية العالية والحديثة ونظام السلامة الذي تعمل به المحطة .. لافتاً إلى أنها ستمثل نقلة نوعية في خدماتها للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من مادة الغاز المنزلي .

بدوره ثمن المستثمر، محمد بن غداوي، التسهيلات التي قدمتها قيادة المحافظة لإقامة هذا المشروع الاستثماري .. موضحاً بان الطاقة الانتاجية للمحطة تصل الى خمسة واربعين الف اسطوانة غاز يوميا .