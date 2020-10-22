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عدن - ياسمين التهامي - تعز -بالتنسيق مع مؤسسة الود التنموية ..مشروع المرأة و السلام في عزلة دبع الخارج بالشمايتين

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements نفذت اليوم منظمة البحث عن أرضية مشتركة SFCG بالتنسيق مع مؤسسة الود التنموية (WDF) بمديرية الشمايتين عزلة دبع الخارج الجلسة الحوارية الاولى لحل خلاف حول" عدم ربط مشروع مياه الشرب (خرمان) للمهمشين في مناطق (هوب عنس ـ حورية ـ المشجور ــ المواف ) من عزلة دبع الخارج . والذي يأتي ضمن مشروع "السلام والمرأة" الذي تمويله الحكومة الكندية. هدفت جلسة الحوارية الأولى إلى ضرورة توفير مساحة آمنة ومريحة لمناقشة قضية النزاع التي تم تحديدها خلال مرحلة المسوحات الميدانية، من قبل "وسطاء محليين" بحضور ( 20) مشارك من بينهم (15) مشاركة من النساء. وقد أدّار الجلسة فريق من الوسطاء المحليين بحضور كافة الاطراف الرئيسية والثانوية للقضية من وجهاء وشخصيات اجتماعية وقيادات مجتمعية. وبعد نقاش مستفيض بين اطراف النزاع، اتفق المشاركين على القواسم المشتركة بين كافة الاطراف وتشكيل لجنة مجتمعية منبثقة من جلسة الحوار للجلوس مع الهيئة الادارية للمشروع ومناقشة الحلول المناسبة لتسوية النزاع وتقديم تقرير بما توصلت اليه اللجنة واستعراضه في الجلسة الثانية التي من المقرر انعقادها في يوم الاثنين القادم 26/اكتوبر 2020م حيث تم تدوين محضر بذلك والمصادقة عليه. من جهتهم أكد المشاركون على ضرورة تسوية النزاع حيث يؤثر سلباً على التماسك الاجتماعي، ويعتبر من النزاعات المجتمعية الحساسة ،ورفع المعاناة عن الفئات الاضعف في المجتمع كالنساء واطفال والمهمشين.

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