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صنعاء - ياسمين الخيامي - "فضيحة بجلاجل" وسابقة لم تحصل بتاريخ التعليم.. نتائج الثانوية في زمن الكهنوت.. (شاهد الصور)

بخطأ حسابي معلوماتي غير مسبوق في تاريخ التعليم العام في اليمن وربما في الوطن العربي، أعلنت مليشيا الحوثي التابعة لإيران، ما قالت انها نتائج اختبارات الشهادة الثانوية العامة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.

وفيما يمكن تسميتها فضيحة بجلاجل، احتسبت مليشيا الحوثي، ترتيب إحدى طالبات الثانوية العامة قسم ادبي، الثالث ضمن الأوائل بنسبة نجاح 90%، في حين رصدت بيانات مجموع درجاتها (630) درجة فقط.



وبقسمة مجموع الدرجات (630) على المجموع النهائي للمواد (800)، مضروباً في 100، تأتي النسبة المئوية (78.75%) فقط، وليس كما احتسبتها مليشيا الحوثي (90%).



ما يعني أن النسبة المعلنة من نصيب طالب آخر، أو إن القائمين على الإختبارات أخطأوا في إحتساب مجموع درجات الطالبة، وأن مجموع الدرجات الصحيح (730) درجة وليس كما هو معلن.



واعتبر عاملون في قطاع التربية الخطأ الحسابي الظاهر في نتيجة ثانوية عامة، مؤشرا لافتا على جهل القائمين على العملية التعليمية في اليمن وضحالة مستوياتهم العلمية والإدارية والفنية، مشيرين كذلك إلى ان مثل هذا الخطأ يشكك في قدرة الجماعة على احتساب درجات الطلاب بشكل عام، ومستوى عبثية تقييم واحتساب النتائج.



وكان لافتا اختيار مليشيا الحوثي لعدد 3 طلاب فقط في كشوف أوائل الثانوية القسم الأدبي، في حين يؤكد عاملون في قطاع التربية والتعليم لـ(نيوزيمن) أن عدد الأوائل للشهائد العامة يتم احتسابهم حتى العدد رقم (10) بما في ذلك (المكرر) من أي رقم بصرف النظر عن قيمة معدّل النجاح.

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"فضيحة بجلاجل" وسابقة لم تحصل بتاريخ التعليم.. نتائج الثانوية في زمن الكهنوت.. (شاهد الصور)

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