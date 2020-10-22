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صنعاء - ياسمين الخيامي - أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في مأزق خطير بعد تلقيها هذه المكالمة الهاتفية الكارثية ( فيديو )

داول ناشطون تسجيل صوتي لاتصال هاتفي جرى بين الناشطة المؤتمرية نورا الجروي المقربة من أحمد علي عبدالله صالح والناشطة سميرة الحوري. وحمل التسجيل الصوتي مفاجأة كبيرة لجميع الناشطين والناشطات، وكيف يتم إجبار الناشطات على تنفيذ اجندات حزبية تصب في مصلحة احمد علي واسرة صالح عموما سياستهم لدى خصومهم. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: "فضيحة بجلاجل" وسابقة لم تحصل بتاريخ التعليم.. نتائج الثانوية في زمن الكهنوت.. (شاهد الصور) أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في مأزق خطير بعد تلقيها هذه المكالمة الهاتفية الكارثية ( فيديو ) اندلاع حريق مرعب في المملكة والسلطات السعودية تعلن حالة الاستنفار القصوى وزير اسرائيلي يكشف معلومات خطيرة عن موافقة المملكة التطبيع مع إسرائيل ( صورة ) الفلكية اللبنانية "ليلى عبداللطيف" تتوقع عودة نجل الرئيس "المخلوع" لتولي الحكم في البلاد واندلاع ثورة في هذا الدولة العربية قناة الميادين تفجر مفاجأة مدوية وتكشف معلومات جديدة بشأن السفير الايراني في صنعاء مجزرة مروعة في اشهر المدن السعودية ومصرع وإصابة 7 أشخاص ( فيديو ) تفاصيل القبض على 5 مواطنين بالرياض استولوا على أكثر من 11 مليون ريال وحولوها لعملة “البيتكوين” شاهد : ميشال حايك يتوقع مصير مأساوي للإعلامي “نيشان” على الهواء.. والأخير يرتبك!..(فيديو) االمجلس لانتقالي يتلقى ضربة موجعة من فتاة يمنية شمالية وتهديد بتصفيتها جسديا ( صورة ) Advertisements القبض على حسناء خليجية مشهورة بهذه التهمة..وزوجها يهدد بالانتحار محمد بن زايد ينقلب على الحليف الاكبر ويعلن الحرب على نظام "السيسي" عاجل : رئيس الوزراء يعلن تشكيل الحكومة ويحدد مهامها مبتز يهدد فتاة بفضحها..لكنه فاجئته بحيلة ماكرة وقلبت الطاولة على رأسه..لن تصدق ماذا فعلت هذه افتاة الشجاعة الملك سلمان يقوم بهذا الامر لأول مرة في تاريخ المملكة والسبب هذه المرأة السعودية السعودية تهدد سلطنة عمان..والسلطنة تفاجي السعودية بهذا الاجراء العسكري صحيفة بريطانية شهيرة تكشف عن كارثة مرعبة تنتظر سلطنة عمان الحوثي يفاجي الشرعية والتحالف باعلان رسمي سيغير المعادلة ويقلب الامور رأسا على عقب وكشف الاتصال عن اسرار خطيرة في تجنيد الناشطات والاملاء عليهن ما يقلن وما لا يقلن. ورغم محاولات الناشطة سميرة الحوري حاولت التأكيد على ان موقفها مستقل وانها لا تعمل لأي جهة، لكن نورى الجروي كشفت أمرها وقالت لها انت تضرين بنا بهذه الطريقة ويجب عليك الالتزام بالنقاط الرئيسية الخاصة بنا وبالتحديد بأحمد علي عبدالله صالح وطارق صالح. نورا الجروي قالتها بصراحة في وجه سميرة الحوري بشأن سعيها بالاضرار بسمعة الناشطات المعتقلات في سجون الحوثي حسب قولها. وتضمن الاتصال الهاتفي الذي استمر 6 دقائق متواصلة نقاش حاد بين الناشطتين ومحاولة نورا الجروي التأكيد أن كل الناشطات يشتغلن تحت اشرافها، وهو ما رفضته في البداية سميرة الحوري، إلا أنها تراجعت عن موقفها بعد مكاشفتها بحقيقة اللقاءات التي جمعتها بالجوري في مارب والرياض. ناشطون عبروا عن استيائهم الكبير من تلك الإجراءات التعسفية ومحاولات الاذلال التي تطال الناشطات من قبل قيادات مؤتمرية والاملاء عليهن ما يقلن وما لا يقلن، وتجيير قضاياهن بما يخدم تلك القيادات، واستغلال شرفهن والاضرار بسمعتهن لتحقيق مأرب سياسية. الناشطون أكدوا أن ذلك الاتصال يجعل قيادات المؤتمر وخصوصا أسرة صالح في موقف محرج ومخز في آن واحد. واعتبروا ان تجنيد الناشطات لتحقيق أهدافهم السياسية يعد استغلال رخيص لقضايا الناشطات اللاتي يردن إيصال مظلوميتهن للرأي العام بشكلها الحقيقي دون مبالغة او اتهامات مفبركة ضد أي جهة. وأكدوا أن تلك الأساليب الرخيصة من قبل النظام السابق بحق الناشطات يعكس صورة سيئة عليهن ويعطي انطباع عام بالشكوك في مصداقية ما يقمن بنشره.

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