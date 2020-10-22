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صنعاء - ياسمين الخيامي - عما قالت ليلى عبد اللطيف: أتمنى أن يبقى توقعي الأخير حبرا على ورق؟



بعدما شكل ظهور سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف في الحوار الذي أجراه معها طوني خليفة، كما في كل ظهور اعلامي لها، حديث الناس وشغل الأوساط الشعبية والسياسية لا سيما بعد كلامها عن رؤية إسرائيليين في شوارع لبنان..

وبعد الرد الاسرائيلي عبر افيخاي أدرعي وتمنيه رؤية الإسرائيليين في بيروت كسياح، فاجأت عبد اللطيف جمهورها بموقف حسم الجدل، فكتبت قائلة: أقولها بكل صدق وواقعية أن أغلب التوقعات لا تتطابق أحيانا مع الواقع .

والتوقعات مصيرها بيد الله، اما الواقع فنحن نصنعه ونملكه.

والمقاومة صنعت واقعا لا يمكن لأحد تغييره، وهذه المعادلة باقية ولن تغيرها توقعات أو تصريحات.. ومن هنا أتمنى أن يبقى توقعي الأخير حبرا على ورق. المصدر:الهديل ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: "فضيحة بجلاجل" وسابقة لم تحصل بتاريخ التعليم.. نتائج الثانوية في زمن الكهنوت.. (شاهد الصور) أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في مأزق خطير بعد تلقيها هذه المكالمة الهاتفية الكارثية ( فيديو ) اندلاع حريق مرعب في المملكة والسلطات السعودية تعلن حالة الاستنفار القصوى وزير اسرائيلي يكشف معلومات خطيرة عن موافقة المملكة التطبيع مع إسرائيل ( صورة ) الفلكية اللبنانية "ليلى عبداللطيف" تتوقع عودة نجل الرئيس "المخلوع" لتولي الحكم في البلاد واندلاع ثورة في هذا الدولة العربية قناة الميادين تفجر مفاجأة مدوية وتكشف معلومات جديدة بشأن السفير الايراني في صنعاء مجزرة مروعة في اشهر المدن السعودية ومصرع وإصابة 7 أشخاص ( فيديو ) تفاصيل القبض على 5 مواطنين بالرياض استولوا على أكثر من 11 مليون ريال وحولوها لعملة “البيتكوين” Advertisements شاهد : ميشال حايك يتوقع مصير مأساوي للإعلامي “نيشان” على الهواء.. والأخير يرتبك!..(فيديو) االمجلس لانتقالي يتلقى ضربة موجعة من فتاة يمنية شمالية وتهديد بتصفيتها جسديا ( صورة ) القبض على حسناء خليجية مشهورة بهذه التهمة..وزوجها يهدد بالانتحار محمد بن زايد ينقلب على الحليف الاكبر ويعلن الحرب على نظام "السيسي" عاجل : رئيس الوزراء يعلن تشكيل الحكومة ويحدد مهامها مبتز يهدد فتاة بفضحها..لكنه فاجئته بحيلة ماكرة وقلبت الطاولة على رأسه..لن تصدق ماذا فعلت هذه افتاة الشجاعة الملك سلمان يقوم بهذا الامر لأول مرة في تاريخ المملكة والسبب هذه المرأة السعودية السعودية تهدد سلطنة عمان..والسلطنة تفاجي السعودية بهذا الاجراء العسكري صحيفة بريطانية شهيرة تكشف عن كارثة مرعبة تنتظر سلطنة عمان الحوثي يفاجي الشرعية والتحالف باعلان رسمي سيغير المعادلة ويقلب الامور رأسا على عقب

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