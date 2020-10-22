الجامعة الوطنية تُقيّم سير العملية التعليمية وتناقش الأداء الأكاديمي والإداري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
الخليج 365 - تعز
عقد مجلس الجامعة الوطنية اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور محمد قحطان رئيس الجامعة وبمشاركة أعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع تقييم العملية التعليمية في الكليات والأقسام خلال الفترة الماضية. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل عمداء الكليات ورؤساء الأقسام في سبيل الإرتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري في الجامعة.
كما ناقش المجلس التقارير الأكاديمية والإدارية للفترة السابقة، وكذا الترتيبات والتجهيزات الحالية اللازمة للعام الجامعي الجديد 2020 - 2021، في ظل التوسع الذي تشهده الجامعة في المرحلة الراهنة.
كما استعرض المجلس العديد من المواضيع ذات الصلة بتطوير العمل الأكاديمي والعلمي والإداري في الجامعة، واتخذ حيالها القرارات المناسبة. منطقة المرفقات
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