شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى هز الصدر .. شاهد صافيناز مع شاب سعودى والفائز مفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها. ونشرت صافيناز ، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى فستان اخضر مكشوف الصدر. وكما في العادة، أثار الفيديو الجدل، خاصة وأنها قامت بهز صدرها بطريقة مثيرة خاصة بعد ان قدمت شاب سعودى قام بهز صدره بطريقة اثارت اعجاب الحاضرين فى الحفل .

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