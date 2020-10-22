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قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في الجوف

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اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في الجوف

الخليج 365 ـ الجوف

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 22/تشرين الأول/2020، تجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

 

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وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا قرب سوق الثلوث في مديرية خب والشعف تعرضت لقصف جوي عنيف.

 

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

 

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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