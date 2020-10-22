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مقاتلات التحالف تدمر عربتين للحوثيين بكتاف في صعدة

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اليمن العربي ـ صعدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

مقاتلات التحالف تدمر عربتين للحوثيين بكتاف في صعدة

الخليج 365 ـ صعدة

استهدف طيران التحالف العربي، الخميس 22 أكتوبر / تشرين الأول 2020، عربتين لمليشيا الحوثي في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، شمال اليمن.

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وأفادت مصادر عسكرية، بأن "طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية استهدف تجمعات لعناصر حوثية، ودمر طقمين في وادي شيبه، في الصوح ،بمديرية كتاف.

 

ويأتي هذا في وقت تتواصل المعارك بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في جبهات محافظة صعدة وسط تقدم حكومي وتراجع حوثي.

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