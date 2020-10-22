شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تُسقط مسيَّرة حوثية في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ الجوف

أعلنت القوات الحكومية، الخميس، إسقاط مسيّرة حوثية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمالي اليمن.

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وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المرابطة في جبهة السليلة والوجف تمكنت أمس الأربعاء من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للمليشيا المتمردة، كانت تحاول تصوير مواقع القوات الحكومية .

وتكثف المليشيا الحوثية من تسيير طائراتها المتفجرة والاستطلاعية بعد أن تلقت الهزائم الكبيرة طيلة الأسابيع الماضية في جبهات شمال وشرق الجوف، إلاّ أن أبطال القوات الحكومية يتعاملون معها ويعملون على إسقاطها وتدميرها.