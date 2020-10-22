شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد وإصابة ثلاثة مدنيين بانفجار لغم حوثي في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

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استشهد وأصيب ثلاثة مدنيين، الخميس 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020م، بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).



وذكر مصدر محلي أن لغماً أرضياً من مخلفات الحوثيين انفجر في الخط الرابط بين منطقة اليتمة ومأرب، متسبباً باستشهاد المواطن محمد عكروت الشاعري، وإصابة المواطنين "محمد الشاعري، وعلي الشاعري".

وبين المصدر أن المليشيا تقوم بين الحين والآخر بزراعة مئات الألغام في مختلف المرتفعات والطرق، تسببت بمقتل وإعاقة مئات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال