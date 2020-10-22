استشهاد وإصابة ثلاثة مدنيين بانفجار لغم حوثي في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ الجوف
استشهد وأصيب ثلاثة مدنيين، الخميس 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020م، بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).
وذكر مصدر محلي أن لغماً أرضياً من مخلفات الحوثيين انفجر في الخط الرابط بين منطقة اليتمة ومأرب، متسبباً باستشهاد المواطن محمد عكروت الشاعري، وإصابة المواطنين "محمد الشاعري، وعلي الشاعري".
وبين المصدر أن المليشيا تقوم بين الحين والآخر بزراعة مئات الألغام في مختلف المرتفعات والطرق، تسببت بمقتل وإعاقة مئات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال
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