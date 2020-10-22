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فريق لجنة العقوبات الدولية يزور حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

فريق لجنة العقوبات الدولية يزور حضرموت

متابعات_ الخليج 365

أجرى فريق لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي باليمن زيارة إلى حضرموت، وذلك ضمن خطته الميدانية للاطلاع على الوضع الإنساني وواقع حقوق الإنسان.

 

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وبحث الفريق مع وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عمرو بن حبريش، التحديات والصعوبات التي تواجه السلطة المحلية، وخاصة الجوانب الخدمية وقضايا المواطنين.

 

 وقال رئيسة الفريق الزائر، ماري توجاس، إن هذه الزيارة ستفتح الآفاق أمام فريق الخبراء للاطلاع على كثير من القضايا عن قرب.

 

من جانبها، قالت مصادر في نقابة الصحفيين بحضرموت، إنها ستُطلع الفريق الأممي على كافة الانتهاكات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها قضايا قمعِ واعتقال الصحفيين ومطاردتهم.

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