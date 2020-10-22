نقابة الأطباء تحذر من مخاطر إغلاق مستشفى الجريري بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ حضرموت حذرت نقابة الأطباء بساحل حضرموت من نتائج إغلاق مستشفى الجريري في حين لم ينته خطر الفايروس.

وأكدت النقابة في بيان لها أن المستشفى الذي أنشئ بقرار وزاري يعد مكتبا للمحافظة خصوصا وأنه مخصص للحميات بمختلف أشكالها وليس لفيروس كورونا فقط. Advertisements وطالبت النقابة السلطات في حضرموت بالتراجع عن قرارها وإعادة فتح المستشفى. هذا وكان مكتب الصحة في ساحل حضرموت قد أصدر قرارا بإغلاق المستشفى وإنهاء التعاقد مع جميع العاملين فيه.

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