- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نقابة الأطباء تحذر من مخاطر إغلاق مستشفى الجريري بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ حضرموت
حذرت نقابة الأطباء بساحل حضرموت من نتائج إغلاق مستشفى الجريري في حين لم ينته خطر الفايروس.
وأكدت النقابة في بيان لها أن المستشفى الذي أنشئ بقرار وزاري يعد مكتبا للمحافظة خصوصا وأنه مخصص للحميات بمختلف أشكالها وليس لفيروس كورونا فقط.
وطالبت النقابة السلطات في حضرموت بالتراجع عن قرارها وإعادة فتح المستشفى.
هذا وكان مكتب الصحة في ساحل حضرموت قد أصدر قرارا بإغلاق المستشفى وإنهاء التعاقد مع جميع العاملين فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الأطباء تحذر من مخاطر إغلاق مستشفى الجريري بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.