بريطانيا تحذر من المجاعة في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دعت المملكة المتحدة، مليشيا الحوثي الانقلابية إلى السماح بدخول المساعدات وموظفي الإغاثة إلى مناطق سيطرتها، والقبول بمقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لإنهاء الحرب.

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وعبر وزير الشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، جيمس كليفرلي، في بيان، عن القلق حيال القيود المفروضة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، وتمنع وصول المساعدات إلى الملايين ممن هم في أمس الحاجة إليها.

ودعا الوزير البريطاني، مليشيا الحوثي الانقلابية إلى السماح لموظفي الإغاثة والمساعدات بدخول هذه المناطق بسرعة وأمان ودون عراقيل، لا سيما في ظل خطر حدوث مجاعة هذه السنة