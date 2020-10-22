قصف مدفعي يوقع قتلى من المليشيات الحوثية غرب مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020 Advertisements الخليج 365 ـ مأرب قتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي، الخميس 22 أكتوبر /تشرين الأول 2020، في قصف مدفعي نفذته القوات الحكومية واستهدف تجمعات وتحركات لعناصر المليشيا بصرواح غربي مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية، بأن مدفعية القوات الحكومية استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي بجبهتي صرواح وهيلان غربي المحافظة. وبحسب المصادر، فإن القوات الحكومية نجحت في استهداف مواقع وتجمعات المليشيا وكانت عمليات القصف مركزة ودقيقة

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