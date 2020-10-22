شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. ضبط الرجل الثاني مع ياسمين صبري وشخصيته مفاجأة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثار الشاب الذي يظهر رفقة الفنانة ياسمين صبري، تساؤلات الكثيرين من متابعينها في الفترة الأخيرة، بعد مشاركتها صورا وفيديوهات برفقة شاب غير زوجها أحمد أبوهشيمة أثناء السفر والنشاطات.
أخو ياسين صبري غير الشقيق
وحسب تقرير نشره برنامج “ET بالعربي”، فإن الشاب يُدعى “رئيس”، وهو أخ غير شقيق للفنانة الشهيرة، ويعيش في بريطانيا، ويقضي فترة إجازته في مصر.
من ناحية أخرى، شاركت ياسمين صبري، في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “فرصة تانية”، بطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، ومعالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.
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