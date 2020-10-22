شاهد – جوهرة تثير الجدل من جديد عارية فى الحمام

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عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن الراقصة الروسية جوهرة لم تعجبها حالة السكون التى حدثت تجاه شخصها، وأرادت أن تشعل حالة الجدل مجددا، ومن هنا قررت أن تنشر صورا وهى تستحم فى البانيو وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

“جوهرة” أحدثت حالة قلق كبيرة قبل ذلك بسبب فيديو انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مما دفع السلطات للقبض عليها بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لكن تم اخلاء سبيلها.

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