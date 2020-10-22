شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم الخميس.. موعد إعلان نتائج الثانوية في مناطق المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أعلنت المليشيا الحوثية، اليوم الخميس موعدًا لإعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

Advertisements

ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية عن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة صنعاء(غير معترف بها) همدان الشامي قوله إن "الإعلان عن النتيجة العامة وأسماء أوائل الجمهورية للشهادة الثانوية سيتم في مؤتمر صحفي تعقده قيادة الوزارة الساعة الـ 10 من صباح غد".

وكانت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين قد اعلنت في الـ 15 من الشهر الجاري نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م بنسبة نجاح تجاوزت 82%