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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم الخميس.. موعد إعلان نتائج الثانوية في مناطق المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أعلنت المليشيا الحوثية، اليوم الخميس موعدًا لإعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية عن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة صنعاء(غير معترف بها) همدان الشامي قوله إن "الإعلان عن النتيجة العامة وأسماء أوائل الجمهورية للشهادة الثانوية سيتم في مؤتمر صحفي تعقده قيادة الوزارة الساعة الـ 10 من صباح غد".
وكانت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين قد اعلنت في الـ 15 من الشهر الجاري نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م بنسبة نجاح تجاوزت 82%
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