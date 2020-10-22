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اليوم الخميس.. موعد إعلان نتائج الثانوية في مناطق المليشيا

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

اليوم الخميس.. موعد إعلان نتائج الثانوية في مناطق المليشيا

الخليج 365 ـ صنعاء

أعلنت المليشيا الحوثية، اليوم الخميس موعدًا لإعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية عن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة صنعاء(غير معترف بها) همدان الشامي قوله إن "الإعلان عن النتيجة العامة وأسماء أوائل الجمهورية للشهادة الثانوية سيتم في مؤتمر صحفي تعقده قيادة الوزارة الساعة الـ 10 من صباح غد".

 

وكانت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين قد اعلنت في الـ 15 من الشهر الجاري نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م بنسبة نجاح تجاوزت 82%

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