اليمنية: تلقينا بلاغاً من شركة النفط في عدن بتأخر وصول وقود الطائرات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية تلقيها بلاغاً من شركة النفط في عدن يفيد بتأخر وصول وقود الطائرات.



وأكدت الخطوط اليمنية أنها ستضطر للهبوط في أقرب مطار للتزود بالوقود.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيزيد من ساعات التأخر على الرحلات

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